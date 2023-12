Cinéma : Le Maroc veut séduire au salon «Focus London»

Le programme de cette édition comprend des réunions, des conférences et des opportunités de réseautage pour les professionnels du cinéma, de la télévision, de la publicité et des jeux, avec des participants issus de plus de 100 pays.

La participation du Maroc, par le biais du Centre cinématographique marocain (CCM), s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, visant à mieux faire connaitre la destination Maroc aux professionnels du Cinéma, a indiqué le réalisateur et conseiller du ministre, Youssef Britel.

«Après l’année exceptionnelle du Maroc, tant au niveau du Festival de Cannes qu’au Festival International du Film de Marrakech, il est important de poursuivre le déploiement de cette stratégie et de mettre en avant les opportunités dont regorge le Maroc», a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP. Et le « Focus London » est l’endroit idéal pour le réseautage entre professionnels du cinéma du monde entier et pour présenter ainsi la stratégie du ministère, qui veut faire du Maroc une destination encore plus attractive, notamment à travers la simplification des procédures administratives. Britel ne manque pas de rappeler que le Maroc est une nation de cinéma par excellence qui dispose d’une expérience de plus d’un siècle dans le domaine, en plus de ressources logistiques et humaines parmi les meilleures au monde.

Pour sa part, Khadija Feddi, du CCM, a relevé que ce salon est «l’occasion parfaite de faire savoir que le ‘cash rebate’ offert par le CCM est passé, sans plafonnement, de 20 à 30 %, et de rappeler que le Maroc offre une exonération de la TVA pour les tournages étrangers».

