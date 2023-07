Casablanca-Settat : 652 millions de dirhams pour la Culture

On en sait plus sur le chantier de l’animation culturelle Casablanca-Settat, dont un accord cadre sera signé, ce vendredi, entre la Région et le ministère de la Culture. Selon nos sources, il s’agit d’un montant global de 652 millions de dirhams, avec un apport à hauteur de 250 millions de dirhams de la Région.

Une enveloppe, apprend-on, qui sera dédiée, entre autres, à la promotion et au développement des festivals culturels et d’activités de proximité. Et ce, en animant, sur toute l’étendue de la Région, quelques 18 espaces. Outre l’animation, il est aussi question de participer à l’inclusion des jeunes dans le marché du travail. De même qu’une partie de ce montant sera injectée pour la réhabilitation et la valorisation des sites relevant du patrimoine matériel de la Région.

A noter que ce chantier fait partie intégrante du Plan de développement régional 2022-2027 qui pèse pas moins de 47 milliards de dirhams.