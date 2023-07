Casablanca: La 2e édition du festival “Anfa Park en Fête” du 7 au 30 juillet

Après le succès de sa première édition en juin 2022, l’équipe de Seven PM, en collaboration avec l’Association Jazz Au Maroc (JAM) et l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), réitèrent les festivités de “Anfa Park en Fête”, pour offrir un été mémorable aux festivaliers, du 7 au 30 juillet, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement grand public se déroulera sur une période de 24 jours, et promet une expérience unique de partage, de divertissement et de célébration à travers une multitude d’activités artistiques, sportives et pédagogiques, avec des rendez-vous culturels et musicaux.

“Anfa Park en Fête” se décline en deux espaces au sein de Anfa Park, note le communiqué. Il s’agit de l’espace Le Park qui, organisé par l’association JAM, propose des animations gratuites, les quatre derniers jours de la semaine, du 7 au 30 juillet.

Les festivaliers pourront profiter de nombreuses activités artistiques, culturelles, sportives et ludiques, telles que la grande roue, offrant une vue imprenable sur Anfa Park, diverses activités sportives et de bien-être, telles que le yoga, la boxe, des initiations et des démonstrations au Skate Park et des cours et compétitions de pétanque, précisent les organisateurs.

De plus, l’art urbain sera également à l’honneur avec des concerts de rue, mettant en avant des jeunes talents, et des performances autour du street art.

Grâce à un partenariat avec l’Institut français de Casablanca, des projections cinématographiques, en plein air, sont au programme, ainsi que la délocalisation de la médiathèque de l’IFC, qui s’installe au Park Expo, un espace dédiée à la Culture et aux échanges au coeur des jardins du festival, proposant des ateliers captivants, des rencontres littéraires stimulantes ainsi que des initiations et des ateliers de beatmaking.

Le second espace, le Village Casa Anfa (Payant), est organisé par l’agence de production culturelle Seven PM, organisatrice de Jazzablanca, de Tanjazz et de Music Talent.

Au programme de cet espace des concerts et DJ set autour d’un village convivial avec un food court de plus de 15 restaurants, un espace créateurs et une gaming zone, note le communiqué.

Le Village abritera la première édition du festival Casa Anfa Latina, du 7 au 9 juillet, ainsi que le “Village Casa Anfa”, qui proposera une programmation de musique électronique inédite, avec près de 40 DJ nationaux et internationaux, du 13 au 16, du 20 au 23, et du 27 au 30 juillet, indique le communiqué.

La première édition de Casa Anfa Latina, poursuit la même source, promet un programme riche, durant trois jours. Elle sera articulée autour de trois têtes d’affiche, figures majeures des musiques latines : Philippe Cohen Solal en DJ set, l’un des fondateurs de Gotan Project et producteur aux multiples facettes, Yuri Buenaventura véritable légende de la salsa colombienne, et Grupo Compay Segundo les héritiers de la riche histoire de la musique cubaine, indiquent les organisateurs.

La programmation de Casa Anfa Latina offre également de nombreuses animations : cours de danse, batucada, cracheurs de feu, échassiers… Une programmation ambitieuse pour cette première édition qui promet trois jours de fête et de découvertes, conclut le communiqué.