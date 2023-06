Bulgarie : Un cinéaste marocain primé au Golden Femi Film Festival

Le cinéaste marocain Hamid Basket a été consacré meilleur réalisateur, lors de la 2e édition du Golden Femi Film Festival (GFFF), qui s’est tenu récemment à Sofia, avec pour thématique centrale «la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants».

Hamid Basket a été primé dans la catégorie «meilleur réalisateur d’un long métrage dont le thème est lié à des questions sociales», pour son film «Le silence des papillons», un thriller traitant, en profondeur, de la vie de femmes qui battent de l’aile pour retrouver un humanisme perdu.

Lors de la cérémonie officielle de remise des prix, qui s’est déroulée dans un palace de la capitale bulgare, «Le silence des papillons» a reçu également le 3e Grand Prix du Festival.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Bulgarie, Zakia Midaoui, qui a reçu le trophée au nom du cinéaste a exprimé sa gratitude aux organisateurs de cette édition du Festival et aux membres du jury pour ce sacre.

«Ce moment est plein de symboles, puisque nous sommes tous et toutes concernés par le fléau de la violence à l’encontre des femmes et des enfants. C’est pourquoi, au nom du cinéaste Hamid Basket, je dédie ce Trophée à toutes les femmes et à tous les enfants du monde, en général, et aux femmes et enfants violentés, en particulier», a déclaré la diplomate. Se disant honorée par cette consécration, l’ambassadrice a relevé que ce sacre «représente un gage d’amitié de la part du peuple bulgare pour le peuple marocain».

Près de 3.000 films, toutes catégories confondues (documentaires, longs métrages, courts métrages, animation, séries, films d’étudiants, films pour personnes ayant des besoins spécifiques, etc…), représentant 125 pays, étaient en compétition lors de l’édition 2023 du GFFF.

A noter que ce Festival est une plate-forme internationale, qui attire dans la capitale bulgare des films aux thèmes sociaux d’actualité du monde entier en tant que rassemblement de pensées créatives. Le festival met l’accent sur les femmes cinéastes et sur la lutte contre la violence domestique à l’égard des femmes et des enfants.