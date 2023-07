Après les scénaristes, les acteurs d’Hollywood menacent de faire grève !

Le syndicat SAG-AFTRA, qui représente les acteurs hollywoodiens, est sur le point de faire grève pour la première fois depuis 1980 après avoir échoué à conclure un nouvel accord de travail avec les grands studios.

Un arrêt de travail des acteurs marquerait la première fois en 63 ans qu’Hollywood a deux syndicats en grève simultanément, ce qui mettrait l’industrie à l’arrêt brutal.

Une grève du plus grand syndicat d’Hollywood, qui compte 160.000 membres au total, provoquera l’arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles scénarisées, dont beaucoup ont déjà été interrompues pendant la grève des scénaristes.

Ce mouvement de protestation devrait commencer après les votes du Conseil national du SAG-AFTRA, prévus ce jeudi 13 janvier.

Un médiateur fédéral a été appelé à la dernière minute pour tenter de résoudre les différends, mais le syndicat a annoncé mercredi que les contrats de la SAG-AFTRA pour la télévision, le cinéma et le streaming avaient expiré sans parvenir à un accord.

Pour l’histoire

La dernière fois que les syndicats des acteurs et des scénaristes ont été en grève, c’était en 1960, lorsque le SAG était dirigé par Ronald Reagan.

À cette époque, les deux syndicats faisaient grève pour être payés pour des films sous licence ou vendus à la télévision.

Le point de discorde actuel porte sur le montant que les acteurs devront toucher lorsque leurs émissions et leurs films sont projetés par des services de streaming.

La montée en puissance de Netflix et d’autres streamers a bouleversé des pratiques commerciales de plusieurs décennies qui ont amené les travailleurs à croire que le modèle hollywoodien actuel n’est plus adapté à la nouvelle situation.

Le streaming s’est avéré beaucoup moins lucratif que prévu, ce qui incite les investisseurs à réduire leurs dépenses. Cela a mis la pression sur les travailleurs, tandis que les PDG reçoivent toujours des salaires à 10 chiffres.

De plus, la croissance rapide de l’intelligence artificielle a provoqué la panique parmi les scénaristes et les acteurs sur le fait que leur travail pourrait être remplacé ou reproduit par des machines.

SAG-AFTRA représente plus que de simples acteurs de cinéma et de télévision. Le plus grand syndicat de l’industrie comprend en effet des journalistes de télévision, des artistes de scène, des cascadeurs, des personnalités de la radio et des mannequins.