Efficacité énergétique : 13,6 MDH pour la mise à niveau de plusieurs mosquées

Le verdissement des mosquées du Royaume se poursuit. La SIE a lancé un appel d’offres portant sur les travaux de mise à niveau énergétique des mosquées au niveau de plusieurs régions du Royaume. Il s’agit des régions de Beni Mellal, Fès-Meknès et l’Oriental. Le montant de ce marché est estimé à 13,6 millions de dirhams, et l’ouverture des plis aura lieu le 26 octobre prochain.

La mise à niveau énergétique comprend de l’éclairage économique à base de lampes LED, des chauffe-eau solaires, de la gestion thermique de la mosquée et l’autoproduction électrique grâce une installation photovoltaïque sur les toits.

Le programme de réhabilitation énergétique des mosquées est mis en œuvre en application d’un accord-cadre signé en 2014 entre le ministère des Habous et des affaires islamiques et le ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Selon le ministère des Habous et des affaires islamiques, ce programme a permis d’équiper 6.048 mosquées de différentes régions du Royaume en équipements d’efficacité énergétique à fin 2022, pour un montant total de 97 millions de dirhams.

Pour 2023, il est prévu de mettre à niveau 1.980 mosquées supplémentaires.