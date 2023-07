Auto. Renault Arkana, Losange «nouvelle vague»

Il est temps de passer à l’électrification. Voilà, en gros, le message véhiculé par la marque Renault au Maroc avec le lancement tout récent de ses technologies «E-Tech». Un label qui inclut aussi bien des modèles hybrides que 100% électriques.

En attendant l’arrivée du SUV Austral (full hybrid) et de la nouvelle compacte Mégane E-Tech (100% électrique), prévue pour le quatrième trimestre, c’est l’Arkana qui ouvre le bal de cette nouvelle vague verte.

Il s’agit d’un SUV opérant dans le segment C, mais qui sort du lot de par son allure sportive. L’Arkana est même l’un des rares modèles d’un blason généraliste à arborer la silhouette très élancée de SUV coupé.

Son pavillon plongeant vers un arrière fastback lui donne clairement les moyens d’accrocher les rétines de ceux qui le croisent. Cela, bien que sa signature lumineuse renvoie à un sentiment de déjà vu, trahissant une forte inspiration de la gamme actuelle et notamment la Mégane (sortante). Campé d’office sur des jantes alu’ de 17’’, l’ensemble a fière allure, surtout lorsqu’il reçoit une lame de bouclier à teinte distinctive. Quant à sa longueur de 4,56 m, elle lui permet d’offrir aussi bien une belle habitabilité qu’un vaste coffre de 480 litres.

Suréquipement à prix canon !

Moderne par sa ligne extérieure, l’Arkana l’est encore plus par sa présentation intérieure. Le poste de conduite met en scène de beaux habillages mêlant l’aluminium à du plastique noir laqué imitant le carbone, avec au centre une tablette tactile montée verticalement et intégrant une interface multimédia de dernière génération.

Dès la première finition, l’équipement s’avère complet, incluant notamment la clim’ automatique, la caméra de recul, les rétros rabattables électriquement, la carte d’accès et de démarrage mains libres, l’écran multimédia de 7’’ et des jantes alu’ de 17’’.

Dès le second niveau, le cockpit devient digital sur un écran TFT de 10,2’’ qui affiche les niveaux de consommation, l’autonomie et le flux de l’énergie utilisée.

En fait, ce SUV est orienté high-tech comme le montre sa boîte de vitesses à petit levier court et à technologie «by-wire», mais surtout sa motorisation hybride. Il est question d’un 1.6 litre essence adossé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 1,2 kWh et développant une puissance de 145 ch. Grâce à cette batterie qui se recharge lors des phases de freinage et de décélération, l’Arkana revendique un bon bilan à la pompe, soit 4,7 l/100 km en moyenne.

Et pour cause, le conducteur peut réaliser jusqu’à 80% de temps de conduite urbaine en tout électrique. Voilà donc de quoi convaincre les plus frileux au sans-plomb et autres inconditionnels du diesel. S’agissant de ses prévisions de vente, la filiale nationale du Losange vise, ni plus ni moins, une place sur le podium des SUV hybrides les plus vendus dans le Royaume. Et avec un prix d’attaque compressé à 316.000 DH, cet objectif se profile d’ores et déjà pour être amplement réaliste.

Aérodynamique

Point d’orgue stylistique de l’Arkana, son profil de SUV-coupé marqué par une ligne de toit plongeante vers l’arrière. Selon Renault, cette architecture fastback améliore l’aérodynamisme du véhicule qui affiche un SCx de 0,72, soit un coefficient 25% plus efficace que celui d’un SUV traditionnel.