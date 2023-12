Il a transmis une info à la concurrence !

Il serait normal de penser que vous n’aviez pas à expliquer à ce collaborateur que cette information était confidentielle et surtout à ne pas communiquer à la concurrence ! Aussi, cette «erreur» me paraît assez intéressante à étudier. Car, au fond, pourquoi une personne irait faire cela ? Si nous mettons de côté le «levier malveillant», il reste un océan de questions.

Est-ce que cette information était si confidentielle que cela ? Cette personne a-t-elle compris la stratégie de l’entreprise ? Ses enjeux ? Son environnement concurrentiel ? Est-elle tout simplement naïve ?

Une question de bon sens et d’évidence…

Penser que l’on sera deviné dans certaines évidences est une erreur classique de management. Pour vous, ne pas quitter le bureau alors qu’une tâche importante n’est pas bouclée est une évidence, comme le fait de vous organiser afin de ne rien oublier, de relire un compte-rendu avant de l’envoyer ou encore d’endosser la responsabilité d’une erreur : évidences ? Oui… mais pas pour tout le monde !

Il est sûr que nous avons chacun notre grille d’analyse et notre process décisionnel avec des critères «personnels» façonnés par nos expériences, nos erreurs, nos craintes et nos convictions. Alors, ne cherchez plus jamais à être «compris» sans mot dire.

Ainsi, si ce collaborateur a transmis l’info, c’est sans doute qu’il ne pensait pas que cela était important, alors demandez-lui pourquoi et qu’est-ce qui le serait à ses yeux. Car vous devez comprendre SON évidence pour éradiquer le problème à la source avant qu’il ne se répète. Et lorsqu’il s’agit d’une information confidentielle, expliquez «le pourquoi» en détaillant les risques et impacts, sans pour autant être «menaçant», soyez ferme sur le sujet.

Dans le futur, transmettez les informations clairement et dans le détail quand cela est nécessaire. Sans oublier d’évoquer les erreurs indirectes, comme parler dans un lieu public, laisser traîner des informations sensibles sur un bureau ou dans une salle de réunion ou ne pas verrouiller son écran d’accueil.

La confidentialité est un travail qui nécessite une sensibilisation, mais aussi une mise en place de procédures précises, connues et appliquées de tous.

Êtes-vous certain que vos procédures sont bien en place à ce sujet ?

À vous de jouer !