Débats et des hauts de l’audiovisuel Une réforme de l’audiovisuel public se dessine depuis longtemps. Tout comme pour tous les autres secteurs, grâce à Dieu ! Le Bouliste est allé se renseigner sur ce qu’elle va changer et il vous en rapporte la teneur. Il n’y aura plus de séries étrangères doublées en darija. C’est vrai…