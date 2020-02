«Mon manager m’a réprimandé comme un enfant parce que j’ai pris une initiative !»

Nous avons eu une urgence et j’étais le seul manager à bord à ce moment-là, aussi ai-je pris l’initiative de régler le problème (un client très exigeant). Mais apparemment ce n’était pas ce qu’il fallait faire et du coup j’ai eu droit à la plus grosse «engueulade» de ma vie. Sincèrement je ne comprends pas, on n’arrête pas de nous demander d’être autonome, de prendre des décisions et quand c’est le cas, on se fait “gronder” comme un enfant à l’école ! Alors, je ne sais plus comment agir ! Que me conseillez-vous ?

Je comprends que vous puissiez être troublé par la réaction de votre manager. Vous avez sans doute pris cette décision de bonne foi et surtout pour régler le problème de votre client. Ce qui dénote de vous d’une capacité à prendre des responsabilités et surtout de votre engagement réel dans les défis de votre entreprise. Et que votre manager aurait dû souligner avant de traiter «l’erreur».

Innover mais dans un cadre !

Il est vrai que jamais autant qu’aujourd’hui, les entreprises ont demandé de libérer les potentiels, et de promouvoir l’innovation, notamment à travers la prise d’initiative. Mais, dans le même temps…

Jamais comme aujourd’hui il y a eu autant de procédures, de «systèmes», et autres règles pour encadrer et standardiser justement les actes des collaborateurs d’une entreprise. Maintenant, c’est le collaborateur «utilisateur direct» de ce système qui est le plus concerné mais aussi le plus dérouté par toutes ces directives qui ne seraient pas contradictoires si les «direct supervisors» jouaient pleinement leur rôle. Or (et à moins que votre initiative se soit avérée une terrible et incommensurable erreur) sa réaction a été justement tout le contraire de ce qu’il aurait dû faire.

Prendre la bonne décision

Mais avant de nous intéresser à votre manager, penchons-nous d’abord sur cette fameuse décision que vous avez prise et qui s’est avérée -apparemment- être une erreur (car on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos succès). Aussi, analysez cette décision et examinez ce qu’effectivement vous auriez pu faire différemment et pourquoi vous auriez dû le faire différemment. Et enfin (et surtout) REPASSER LE FILM de l’événement sur le plan émotionnel : comment était votre niveau de stress à ce moment-là? Si vous aviez été plus «serein» auriez-vous pris exactement la même décision?

Tout ce travail d’introspection et d’analyse (que votre manager aurait dû vous faire faire plutôt que de vous disputer comme un enfant) va vous apporter beaucoup.

Jouer en connaissant les règles du jeu !

Maintenant, vous pouvez, comme malheureusement beaucoup qui ont vécu ce type de mésaventure, décider d’arrêter de prendre des initiatives et de vous contenter d’attendre les directives de votre boss. De cette manière plus aucun risque de vous faire tancer par votre manager, n’est-ce pas ? Mais ce sera aussi le meilleur moyen de vous enfermer dans une routine qui vous ennuiera bien vite, puisque vous avez envie d’être une vraie force de proposition !

Alors, dans ce cas, devenez l’expert en matière de systèmes et procédures de l’entreprise : lisez les contrats avec vos clients, faites un résumé des procédures les plus importantes et qui concernent directement votre job (les manuels de procédures et autres portail interne étant très rarement concis). Ce qui vous permettra de savoir ce que vous pouvez faire et comment vous devez le faire. Quant à votre manager, il regrette déjà sans doute sa réaction due probablement à ses capacités à résister au stress et à contrôler ses émotions. Aussi, ne lui en tenez pas rigueur, tout le monde a le droit de se tromper vous comme lui.

Soyons donc optimiste pour la suite, et surtout continuez d’innover parce que c’est le verbe que nous utilisons en entreprise pour dire rêver, n’est-ce pas ?

A vous de jouer !