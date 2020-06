Je dois passer un entretien de recrutement à distance !

Cela fait des mois que je cherche du travail et enfin j’ai décroché un entretien mais il aura lieu (pour la première fois) à distance. Or, je ne suis pas du tout à l’aise avec ce type d’outils de réunion à distance et j’ai peur de perdre mes chances juste parce que la réunion n’aura pas lieu normalement comme avant !

Félicitations ! Vous avez fait preuve de persévérance et cela a apporté un résultat, car obtenir un entretien de recrutement est vraiment une très grande avancée dans sa recherche d’emploi. Maintenant, oui, les «choses ont changé» et beaucoup d’entreprises ont pris des mesures sanitaires pour se protéger et protéger leurs partenaires, collaborateurs et… futurs collaborateurs !

Préparez-vous d’abord comme d’habitude

Oubliez pour un moment que votre entretien va se dérouler à distance et préparez-vous sur ce qui ne changera pas de toutes les façons, à savoir :

Votre capacité à vous présenter et à présenter votre parcours de manière concise, factuelle et qui pourra démontrer à votre recruteur que vous êtes bien «son futur collaborateur» !

Votre connaissance de l’entreprise qui souhaite vous recruter : son activité, sa mission, sa vision, ses valeurs, ses produits, ses clients, ses concurrents, les dernières actualités la concernant. Bref, tout ce qui démontrera que vous vous êtes réellement intéressé à eux et que vous avez fait votre travail de recherche comme tout bon candidat motivé, curieux et… agile.

A répondre à certaines questions classiques comme «pourquoi avoir changer de job, vous avez peu d’expérience…»

Aussi, entraînez-vous au maximum sur ces éléments et vous verrez, qu’à force, vous serez de plus en plus convaincant, concis et professionnel !

Maîtrisez la technique

Demandez à votre recruteur sur quelle plateforme l’entretien va se dérouler et si vous le pouvez, entrainez-vous avant sur cette plateforme ou documentez-vous (YouTube est riche en tutos à ce sujet) pour bien maîtriser l’outil. (d’autant que la plupart de ces plateformes propose des tests gratuits d’un mois ou au moins des démos).

On craint ce qu’on ne connaît pas, mais vous verrez qu’en procédant de la sorte, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance et vous rendrez compte que toutes ces plateformes sont pour la plupart très faciles à utiliser.

N’oubliez pas également de télécharger l’application bien avant l’entretien pour ne pas avoir le stress de le faire juste quelques minutes avant l’entretien. Également, sécurisez votre connexion internet et pensez à fermer tous vos dossiers sur votre ordinateur avant le début de l’entretien.

Evitez certaines erreurs

Maintenant, il va s’agir d’éviter certaines erreurs classiques que commettent les personnes qui n’ont pas l’habitude de mener des réunions à distance et qui concernent :

Le test de votre micro et de votre caméra (et si votre recruteur est en retard mais que la salle virtuelle est ouverte, imaginez-vous dans une salle d’attente de l’entreprise et agissez en fonction !)

Votre tenue et votre posture: en aucune façon, n’envisagez pas de mener cette visio (et même si on vous a dit que ce ne serait qu’en mode audio) en pyjama ! La tenue nous aide à avoir une posture encore plus professionnelle et surtout on ne sait jamais, n’est-ce pas ?

Le choix de l’endroit où vous allez mener cet entretien à distance (pas de contre-jour, et évitez d’être proche d’un endroit chez vous bruyant où vous risqueriez d’être dérangé).

Le ton de votre voix et son rythme : parler de manière audible, et faites en sorte d’adopter un rythme dynamique pour capter et maintenir l’attention de votre recruteur.

N’interrompez pas (si dans la «vraie vie» c’est une pratique «acceptable» en visio c’est une chose qui ne l’est pas du tout). Si vous avez une idée, notez-la et laissez votre interlocuteur poursuivre, puis vous pourrez la lui dire.

Un dernier point : Assurez-vous que la réunion est bien terminée avant de vous mettre à danser devant votre ordinateur pour fêter le fait que votre recruteur vous aura par exemple (et c’est tout ce que je vous souhaite) confirmer votre recrutement !

A vous de jouer !