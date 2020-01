Des résolutions pour 2020, oui mais lesquelles ?

Chaque année, je me promets à moi-même plein de résolutions et au final je n’en tiens quasiment aucune ( ou alors très partiellement). Aussi, je me suis dit que pour 2020, je devais faire autrement.

Les résolutions de début d’année portent bien leur nom, puisqu’elles tombent pour la plupart dans les oubliettes à peine le mois de janvier passé. Aussi, vous avez bien raison de vous poser la question sur ce sujet !

En réalité, la nouvelle année arrivant, notre esprit foisonne d’idées en termes de nouvelles résolutions. Alors, on fait des listes, on se fait à soi-même des promesses et on commence l’année avec une détermination qu’on pense bien sûr indestructible. Mais le quotidien, avec son lot d’urgences, nous rattrape bien vite et nos résolutions sont petit à petit rangées dans un coin de notre tête. Du coup, une décision qui aurait dû nous booster et nous donner une belle énergie nous démoralise !

Donnez du sens pour vous motiver

Aussi, pour éviter cela, prenez uniquement DEUX résolutions : une pour votre vie professionnelle et une pour votre vie personnelle. Ainsi, vous pourrez bien plus facilement vous concentrer dessus et surtout mettre toutes les chances de votre côté pour les accomplir !

Maintenant, le plus important reste à venir : le choix de ces résolutions ! Il est classique (et facile) de se dire que «je vais me mettre au sport», ou encore «cette année je m’organise mieux et surtout je délègue à mon équipe au lieu de faire le boulot à sa place». Mais ce qui manque dans ce «statement» est le plus important : le POURQUOI de cette résolution ! Car c’est dans ce pourquoi qu’on y trouve UN SENS, et c’est grâce à ce dernier que l’on se motivera pour les tenir tout au long de l’année. Car ce sens nous mène à notre VISION !

La vision de cette femme professionnelle qui sait prendre certaines décisions difficiles que vous voulez devenir (ou vous rapprocher), la vision de ce père de famille, l’écoute que vous souhaitez incarner pour vos enfants, ou encore celle de ce jeune manager que vous souhaitez être vis-à-vis de votre équipe et… de vous-même. En d’autres termes, pour décider de résolutions, il faut avant tout travailler à votre vision.

Une attitude à améliorer ? Une estime de soi à booster? Une manière d’aborder les situations conflictuelles plus en souplesse ? Tout ce qui contribuera à vous rapprocher de votre VISION sera potentiellement une excellente résolution, à condition de lui donner DU SENS ! Ainsi, lorsque vous sentirez l’envie d’abandonner cette formation qui vous demande beaucoup de votre temps chaque week-end, l’idée de décrocher ce nouveau diplôme qui vous permettra d’accéder à ce poste dont vous avez toujours rêvé vous aidera à vous motiver. De même, lorsque vous serez tenté d’accepter cette réunion pas si indispensable que cela un mercredi à 17h30, l’image de votre enfant devenu grand qui vous remerciera d’avoir malgré votre travail si prenant, toujours dédié du temps pour assister à son match de foot du mercredi vous boostera à mieux vous organiser et à prioriser vos tâches. C’est à vous donc de prendre le temps de réfléchir à cette vision et à ces DEUX résolutions 2020. Pensez au 1er janvier 2021, et à la joie que vous éprouverez en réalisant que vous avez été le pilote de votre vie, allant dans la bonne direction !

Très Bonnes Résolutions 2020 !

A vous de jouer !