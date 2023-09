Bouchra By : «Nous voulons cultiver le leadership parmi nos étudiants»

Bien que l’accent ait été fortement mis sur les compétences en technologie ces dernières années au sein des établissements supérieurs, d’autres disciplines comme l’éthique des affaires ou encore la responsabilité sociale des entreprises et la gestion durable ne sont en aucun cas négligées. Explications de la directrice générale du groupe LCI Education Maroc, dont la Business School fait partie.

Chaque année, les bacheliers et les étudiants s’informent sur les parcours d’études, les filières, ainsi que les débouchés. Proposez-vous de nouveaux cursus à la rentrée ?

HEM Business and Engineering School, qui est membre du réseau international canadien LCI Éducation, apporte un soutien continu aux étudiants bacheliers dans leur choix de parcours, et ce, tout au long de l’année académique. Cette assistance se concrétise par le biais de diverses rencontres avec les étudiants et leurs parents. Ces rencontres ont lieu lors de forums et de caravanes organisés dans leurs lycées respectifs, ainsi que sur les 4 campus de HEM à travers le Royaume. Ces événements d’envergure offrent aux étudiants un aperçu de la vie étudiante au sein de notre groupe.

Notre institution propose également plusieurs parcours dans le domaine du management et de la technologie. Nous mettons à la disposition des étudiants un large éventail de ressources, telles que la bibliothèque virtuelle, Scholarvox donnant l’accès à une mine d’or d’ouvrages et d’articles couvrant tous les domaines de management, notre centre d’entrepreneuriat, le Starter Lab qui permet aux étudiants de réaliser leur rêve en tant qu’étudiant-entrepreneur avec des programmes d’incubation, le centre de recherche Economia avec tous ses laboratoires de recherche…

De plus, ils bénéficient de l’expérience à l’international à travers les différents programmes de mobilité auprès de nombreux partenaires académiques. D’ailleurs, parmi les nouveautés de cette rentrée, les étudiants participeront à la 5ème édition du concours international d’entrepreneuriat Étudiants, LCI GSEC, dont la finale est prévue à Montréal. Cette compétition est ouverte à l’ensemble des étudiants de LCI Education en Afrique en plus des autres campus du réseau à travers le monde.

Quelles sont les filières qui peuvent offrir de meilleurs débouchés pour vos étudiants ?

Nous sommes à 85% d’insertion de lauréats 6 mois après leur diplomation pour l’ensemble de nos programmes. Les programmes sont axés sur plusieurs domaines clés. Nous sommes conscients de la forte demande pour des compétences en technologie et en analyse de données… D’ailleurs, les cours sur l’excellence opérationnelle, le cloud computing… sont de plus en plus intégrés. Nous mettons également l’accent sur l’entrepreneuriat et la créativité. Nos programmes intègrent des cours sur l’éthique des affaires, la responsabilité sociale des entreprises et la gestion durable. Le tout est de développer les compétences de leadership chez nos étudiants. Les programmes incluent également des cours sur la gestion du changement, la communication et la prise de décision stratégique.

Depuis toujours, nous nous sommes focalisés sur l’apprentissage expérientiel, avec des projets et des stages qui permettent aux étudiants d’acquérir une expérience pratique dans le monde des affaires. En somme, nos programmes sont en constante évolution pour répondre aux besoins changeants des étudiants et de l’industrie.

Quels sont les avantages de l’expérience étudiante au sein de votre groupe ?

De nombreux avantages sont à leur disposition, à savoir l’apprentissage approfondi. Les étudiants ont l’occasion d’acquérir une connaissance approfondie des principes de base du management, de la finance, du marketing digital…

Ils ont aussi des opportunités de réseautage. Nos écoles regroupent des étudiants talentueux, des professeurs expérimentés et des professionnels de l’industrie. Cela crée un environnement propice au réseautage professionnel de nos jeunes. Ils ont également la possibilité de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, d’établir des relations durables et de se connecter à des opportunités de carrière intéressantes. HEM encourage le travail en équipe et donne aux étudiants l’occasion de participer à des projets concrets, comme le fameux projet PROLIB… Cela leur permet de développer des compétences en collaboration, en communication et en résolution de problèmes, qui sont essentielles dans le monde professionnel.

Autre avantage, des opportunités de stage et de carrière. Grâce à notre Center Career, nous entretenons des relations solides avec les entreprises locales et internationales qui mettent à disposition des opportunités de stages et de placements professionnels pour nos étudiants. Ces expériences pratiques s’avèrent extrêmement bénéfiques pour l’acquisition de compétences professionnelles et pour le développement d’un réseau de contacts pour leur future carrière.

Les programmes d’échange continuent-ils d’attirer vos étudiants ? Quelles destinations préfèrent-ils généralement ?

La mobilité à l’internationale constitue un axe important dans nos programmes. En plus du réseau LCI Education qui compte plus de 23 campus à travers le monde, plusieurs destinations sont offertes aux étudiants.

Chaque année, plusieurs dizaines d’étudiants optent pour l’échange à l’international auprès des écoles et universités partenaires qui, elles-mêmes, profitent des partenariats que nous avons ensemble pour envoyer leurs étudiants au Maroc. À titre d’exemple cette année, nous avons reçu une trentaine d’étudiants internationaux représentant plus d’une dizaine de nationalités différentes. Le choix de destination des jeunes reste assez diversifié entre la France, le Canada, les USA… Il est à noter également que la mobilité internationale concerne aussi bien les étudiants que le corps professoral de l’école.