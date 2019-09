L’ONMT recrute pour deux postes stratégiques

Les candidats intéressés les postes de « Directeur marketing » et « Directeur Commercial » ont jusqu’au 24 septembre pour déposer leurs dossiers sur le site www.emploi-public.ma

Dans le cadre de sa réorganisation, l’Office National Marocain du Tourisme vient de lancer deux appels à candidatures pour deux postes clefs de l’Office au niveau central, à savoir le poste de « Directeur marketing et valorisation de l’Offre » et celui de « Directeur Commercial et appui à la vente ».

Les appels à candidatures ont été publiée ce lundi 9 septembre sur le site.