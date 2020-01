Tombé malade pendant le congé annuel

Je suis salarié dans une entreprise, et pendant ma période de congé annuel payé, je suis tombé gravement malade, j’ai dû même être hospitalisé. Après quinze jours d’hospitalisation et deux jours chez moi, mon congé était déjà terminé et je devais reprendre mon travail alors que je me sentais toujours fatigué.

Ma question est de savoir, qu’est-ce que je devais faire quand je suis tombé malade ? Est-ce que j’avais le droit de suspendre mon congé ?