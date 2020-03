Remariage après divorce et garde des enfants

Est-ce que c’est vrai que si je me remarie une deuxième fois, après mon divorce, je risque de perdre la pension à laquelle j’ai droit ainsi que la garde de mes enfants ?

Pour votre information, ce sont mes enfants qui insistent pour que je me remarie.

Aussi, je travaille et gagne correctement ma vie et je suis même prête à prendre en charge toute seule mes enfants, le plus important c’est que je garde mes enfants avec moi.