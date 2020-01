Certificat médical et contre-visite

Je suis salarié dans une entreprise depuis bientôt 20 ans, et je ne me suis jamais absenté pour cause de maladie, c’est-à-dire que je n’ai jamais déposé un seul certificat médical.

Il y a un mois, j’ai eu un malaise dans mon travail, mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail de 10 jours, et m’a recommandé de me reposer.

Chose que j’ai faite. J’ai donc déposé mon certificat d’arrêt de travail au service des ressources humaines.

Deux jours après ce dépôt, j’ai reçu une contre-visite, et le médecin de travail a réduit mon congé de maladie à trois jours au lieu de dix jours prescrits par mon médecin traitant.

Que dois-je faire ?