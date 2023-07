Un programme d’accompagnement à destination des startups Agritech

Après avoir consacré sa première édition en 2021 exclusivement aux startups marocaines, le Launchpad Agritech est de retour, cette fois en ciblant les startups Agritech du Maghreb et de l’Afrique francophone qui ont déjà généré un chiffre d’affaires et qui aspirent à pénétrer de nouveaux marchés afin de stimuler leur expansion commerciale.

Conçu et déployé par Impact Lab, accélérateur de start-ups, le programme propose, à travers cette nouvelle édition, aux startups sélectionnées un accompagnement sur mesure afin de définir leur stratégie de croissance, d’accéder à des marchés inexplorés et d’établir des partenariats avec des acteurs clés du secteur agro-alimentaire en Afrique francophone.

Grâce à la participation des partenaires Domseeds, Lesieur Cristal et Sipra, le programme offre un solide soutien et une expertise spécialisée visant à encourager le développement et l’adoption de solutions agricoles novatrices.

«Avec le Launchpad Agritech, nous souhaitons encourager l’innovation et offrir des opportunités concrètes aux startups Agritech de la région pour développer des solutions à fort impact en co-construction avec des grandes entreprises du secteur. Nous croyons fermement à la nécessité de mobiliser l’agilité des startups d’un côté et les ressources des grandes entreprises de l’autre pour initier des dynamiques d’innovation pérennes », a déclaré Salma Kabbaj, co-fondatrice d’Impact Lab.

Une dizaine de startups du Maroc, de Tunisie, de Côte d’Ivoire et du Sénégal seront sélectionnées pour relever 5 défis du secteur agricole. Ces défis concernent notamment la maîtrise des ressources hydriques, l’optimisation de l’usage des intrants, l’estimation des rendements, la gestion du matériel agricole et enfin le suivi des élevages avicoles.

Les jeunes pousses seront accompagnées pendant 3 mois à travers des formations et du coaching en one-to-one pour renforcer leur potentiel de croissance et accompagner le déploiement de pilotes concrets avec les partenaires du programme.