L’ESSEC Business School Afrique lance un BBA en anglais

À partir de la rentrée de septembre 2024, l’ESSEC Business School Afrique lance le Global bachelor of business administration (BBA) en anglais à Rabat, s’alignant ainsi sur les aspirations des étudiants africains et répondant à la demande croissante des écosystèmes en Afrique.

Cette initiative marque une étape importante dans la vision éducative de l’institution, soulignant son engagement envers une perspective mondiale. L’objectif principal de ce nouveau cursus est d’attirer des étudiants de diverses nationalités, consolidant ainsi la réputation de l’école en tant que leader dans le domaine de l’enseignement en business. Actuellement classé numéro 1 dans six classements majeurs de référence, le programme Global BBA s’engage à offrir une expérience académique unique et hautement qualitative.

Les étudiants des trois campus (France, Singapour et Rabat) auront un accès égal aux opportunités, qu’il s’agisse de stages via le service de carrière, d’échanges académiques, de mobilité inter-campus, d’incubateurs et bien plus encore.

La flexibilité du programme se manifeste également dans les options d’admission. Les bacheliers du système d’éducation national marocain et des écoles internationales seront admis sur dossier et entretien, tandis que ceux du système d’éducation français et des missions françaises à l’international passeront par Parcoursup et le Concours SESAME.

Une initiative notoire est la bourse EDUKAFRICA, spécialement destinée aux futurs étudiants de nationalité africaine ayant fréquenté des lycées en Afrique. En outre, d’autres bourses pourraient être disponibles en fonction de la voie d’admission et de la qualité du dossier du candidat.