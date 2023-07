La 15ème édition du Raid Tanja-Lagouira, du 3 au 12 novembre

Le Raid Tanja Lagouira, l’un des événements automobiles les plus prestigieux du Maroc, vient d’annoncer sa 15ème édition annuelle qui se déroulera du 3 au 12 novembre 2023.

Le Raid Tanja Lagouira est un voyage épique en voiture qui commence à Tanger, la porte d’entrée du Maroc, et se termine à Dakhla, la perle du sahara marocain. En parcourant cette route pittoresque, les participants auront l’opportunité de découvrir la richesse culturelle, la diversité naturelle et les trésors cachés de la destination Maroc.

Cette édition spéciale du Raid Tanja Lagouira mettra en avant les provinces du sud du Royaume, offrant une vitrine unique sur leur patrimoine culturel, leur artisanat local, leur gastronomie exquise et leurs paysages à couper le souffle. C’est également une occasion de mettre en lumière les efforts de développement et d’investissement entrepris dans ces régions, visant à améliorer les infrastructures, à promouvoir le tourisme durable et à renforcer l’économie locale.

Initié par l’association Nord sud Action et soutenu par la région Dakhla Oued Eddahab et d’autres partenaires, le Raid Tanja Lagouira est ouvert à tous les amateurs d’aventure automobile qui partagent une passion pour le Maroc et qui souhaitent explorer ses merveilles cachées. Que vous soyez un pilote expérimenté ou un amateur enthousiaste, cette expérience inoubliable vous permettra de créer des souvenirs durables, de tisser des liens avec d’autres passionnés et de soutenir des causes humanitaires locales.

Nous invitons chaleureusement les médias, les influenceurs et les passionnés de voyages à se joindre à nous pour cette 15ème édition du Raid Tanja Lagouira. C’est une opportunité unique de partager notre passion commune pour le Maroc, de promouvoir la diversité et de célébrer le 48ème anniversaire de la marche verte avec nos Marocains du monde qui ont tant contribué à notre pays.

Pour plus d’informations sur le Raid Tanja Lagouira et pour vous inscrire à l’événement, veuillez visiter notre site web www.raidtanjalagouira.ma