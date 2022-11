Stress permanent au travail, je n’y arrive plus !

Je me demande si nos managers se rendent compte de ce qu’ils demandent et surtout s’ils savent à quel prix nous arrivons à atteindre les objectifs qu’ils nous fixent. J’ai tenu jusque-là, en sacrifiant mes soirées et pas mal de week-ends, mais là, je n’en peux plus. Nous avons toujours plus de travail, plus de réunions, plus de nouveaux projets et à aucun moment un instant pour un peu de calme, de prise de recul dont on nous rabâche l’importance en formations ! Je commence à avoir des problèmes de nervosité et d’insomnies même ! Que me conseillez-vous ? F.B.- Casablanca

Le stress généré par une course effrénée à la performance amène inéluctablement à des contre-performances : conflits, tensions, erreurs, livrables médiocres et enfin, turn-over. Le stress devient de plus en plus un enjeu pour les entreprises qui devront apprendre à créer de nouveaux modèles de performances.

Pause…

Selon l’étude Gallup «Global Emotions» 2022, notre monde n’a jamais été aussi stressé : 41% des personnes dans le monde ont annoncé avoir vécu beaucoup de stress ! Nous avons tous un «capital quotidien d’énergie». Lorsque nous consommons ce capital avec intelligence, nous gardons l’esprit clair et sommes capables de tenir dans la durée. Mais lorsque nous brûlons cette énergie à une vitesse que corps et esprits ne peuvent supporter, alors la «machine» s’emballe et peut se transformer en une véritable boule de nerf ou au contraire une personne amorphe, à l’image d’une marionnette qui aurait perdu ses ressorts. C’est justement à ce moment-là que nous devons actionner le bouton PAUSE. Rapidement.

Éliminez le «superflu»…

Le stress se nourrit de la manière dont nous dépensons/accordons notre temps. Aussi, commencez par éliminer tout ce qui est inutile et/ou chronophage, et qui vous empêche de traiter avec plus de sérénité (et de temps) les tâches réellement importantes.

Et en priorité avec ces fameuses réunions à rallonge. Remplacez aussi certaines réunions par un appel, un one to one ou un simple email.Utilisez la technologie qui offre aujourd’hui des possibilités quasi infinies pour automatiser certaines tâches et aussi les simplifier. Mais surtout, ne considérez jamais les moments de pause, les déjeuners conviviaux avec vos amis ou votre séance de sport comme du superflu, bien au contraire, ils doivent être inclus dans vos INDISPENSABLES sur votre agenda. Car ils représentent votre meilleur carburant : d’abord pour votre équilibre mental et ensuite pour votre efficacité au travail !

Négociez…

Votre entreprise a décidé de lancer un 7e projet et exige qu’il soit mené à bien dans un délai très court… Plutôt que de vous lancer dans ce projet sans réfléchir, si ce n’est à l’angoisse qui commence à vous envahir, prenez une pause et NÉGOCIEZ !

Négociez des moyens supplémentaires. Négociez des délais pour CE projet mais aussi pour les autres en cours. Négociez des procédures trop rigides et elles aussi inutilement chronophages. Négociez avec vos clients et fournisseurs internes pour trouver des pistes de synergies plus efficaces et agiles. Et enfin négociez votre OUI! Mais ne négociez jamais votre SÉRÉNITÉ !

A vous de jouer !