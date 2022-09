Je sais très bien vendre et défendre mon équipe mais pas quand il s’agit de moi !

Je suis informaticien et je gère une petite équipe qui fonctionne vraiment bien, d’ailleurs, à chaque fois que je demande des avantages pour elle, je les obtiens. Mais quand il s’agit de moi, c’est autre chose, car je ne sais pas me vendre, et en fait je déteste ça !

Que me conseillez-vous ?

C.O.- Casablanca