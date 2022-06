Je me suis fait piquer le job par une personne plus stratège que moi

Cela fait près de 2 ans que j’attendais d’obtenir cette promotion pour laquelle j’étais tout à fait qualifié. On m’a même fait des promesses à ce sujet, et j’étais vraiment certain de l’avoir. Et puis, j’ai appris que finalement une autre personne l’avait obtenue et qui est largement moins expérimentée que moi. J’ai l’impression de m’être fait berner, j’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai cru que cela suffisait pour réussir.

On réfléchit rarement bien lorsqu’on est en colère. Alors, maintenant que «l’orage» est passé, il est temps pour vous d’aborder cette situation avec calme et surtout avec rationalité pour JOUER POUR GAGNER !

Pourquoi ?

Quand on pense subir une injustice, on est submergé par une foule d’émotions qui nous empêche de réfléchir correctement et surtout d’agir dans le bon sens.

Parce que ce qui compte dans un premier temps c’est que l’on reconnaisse cette «injustice» et ensuite d’en comprendre les raisons.

Deux choses que votre entreprise est en devoir de vous expliquer clairement:

1. Les promesses que l’on vous a faites étaient-elles vraiment authentiques (ou juste quelques paroles d’encouragement mal interprétées) ?

2. En quoi votre profil ne correspond pas au job (et non pourquoi cette personne l’a eu «à votre place»).

Cette conversation risque d’être dure pour vous mais elle est nécessaire pour que vous avanciez et surtout pour que vous ne pratiquiez pas un «auto-sabotage» qui pourrait être vraiment préjudiciable à votre carrière. En collectant les faits factuellement, vous réaliserez que c’est ce job qui ne correspondait pas à votre profil. Si vous ressentez cet événement aussi fort c’est aussi et surtout que la confiance que vous inspirait votre entreprise a été largement touchée.

Cet entretien vous permettra de renouer avec une confiance peut-être encore fragile mais au moins naissante à nouveau !

Vous n’êtes pas une victime !

Le pire moyen d’aborder cette situation serait de vous conforter dans la position de victime. D’abord, parce qu’une victime ne peut agir, elle dépend des autres, et ensuite parce qu’il est impossible que vous n’ayez pas une part de responsabilité dans cette «non promotion». Ainsi, suite à cet entretien vous apprendrez certainement que vous devez améliorer certaines compétences ou encore que vous ne maîtrisiez tout simplement pas les procédures RH qui régissent les évolutions de carrière. Enfin, en quoi votre manière de communiquer votre «visibilité» a été défaillante ? Hésitez-vous à prendre la parole trop souvent? Refusez-vous d’assister à des séminaires ? A participer à certains événements organisés par votre entreprise ? Vous le voyez, le fait de chercher à comprendre de manière constructive ne pourra que vous aider à évoluer et surtout à vous placer dans l’action au lieu du ressentiment.

Remontez à cheval !

La meilleure façon de réagir lorsque l’on fait une chute de cheval est de remonter dessus le plus rapidement possible. Plus vous attendez, plus il sera difficile de renouer avec une énergie positive. Or, vous en avez besoin! Vous vous êtes projeté pendant des mois dans ce nouveau job, (et peut-être même que vous vous êtes un peu désengagé de votre quotidien si occupé par votre avenir), vous avez fait des plans pour le futur, y compris pour votre vie personnelle et soudain plus rien. Ce vide qui vous renvoie à une réalité dont vous ne verrez – dans un premier temps – que les aspects négatifs. Mais la meilleure aide que vous pourriez trouver se trouve en VOUS! Vous devez puiser en vous l’énergie pour avancer et ne pas rester bloqué sur cet «incident». La rancœur, la colère ne vous mèneront pas à bon port.

Cet événement est dur, mais il vous a aidé à progresser sur votre connaissance de votre environnement et de ses règles mais aussi sur vous-même !

Alors, maintenant, tournez vous vers votre futur. Dans votre entreprise d’abord, car vous avez capitalisé beaucoup de choses et il serait dommage de ne pas en profiter. Quelles sont les ouvertures de postes en vue dans les prochains mois ? Quels sont les prérequis ? En quoi votre profil correspond ou pas ?

Reprenez confiance en vous, continuez de donner le meilleur de vous-même : vous n’êtes pas CETTE PROMOTION, vous êtes une personne bien plus riche que cela et vous saurez le faire savoir cette fois-ci !

A vous de jouer !