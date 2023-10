Transport et Logistique: des fonds et des projets dans le pipe

Pour l’exercice 2024, le budget du département du transport et de la logistique est revu à la hausse de manière assez conséquente. On parle, en fait, d’un bond de 43%. Selon les chiffres annoncés par le ministre de tutelle, Mohamed Abdeljalil, il s’agira de la mobilisation d’une enveloppe de 10,6 milliards de dirhams, contre 7,6 milliards pour l’année budgétaire 2023.

Côté répartition, le transport ferroviaire se verra allouer 6,1 milliards de dirhams, le transport aérien aura droit, lui, à 3,2 milliards de dirhams, alors que le secteur du transport routier et de la sécurité routière connaîtra l’injection de quelques 876 millions de dirhams. Quant au budget alloué à la Logistique, il devra plafonner à 310 millions de dirhams au moment où celui réservé au transport maritime sera de 26 millions de dirhams. Et une enveloppe de 58 millions de dirhams sera consacrée aux secteurs transverses.

Or, il faut dire que le plan d’action 2024 compte bien des projets d’importance. A titre d’exemple, et en conformité avec les termes de la convention signée entre l’Etat et l’ONCF, les opérations y afférentes mobiliseront une enveloppe estimée à 1,5 milliard de dirhams. Aussi, est-il opportun de rappeler que l’exercice en préparation sera marqué par la poursuite et la finalisation des études, ainsi que les premières acquisitions immobilières en lien avec l’extension des lignes à grande vitesse vers Marrakech et Agadir.

Un autre chantier non moins important est relatif à l’augmentation des capacités d’accueil des aéroports du Royaume. Il s’agit, notamment, de la réalisation des études techniques et architecturales pour plusieurs infrastructures aéroportuaires. Notamment, Marrakech Ménara dont la capacité devra atteindre 11,5 millions de passagers, Agadir Al Massira 4,4 millions, Tanger Ibn Battouta 3,2 millions. On l’aura compris, il est question d’être au diapason des ambitions touristiques du Royaume mais aussi en s’inscrivant à l’aune des grands événements que le pays s’apprête à accueillir.