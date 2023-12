Tourisme : Le ministère s’attaque au problème des RH

La disponibilité de ressources humaines qualifiées a toujours été un casse-tête pour les professionnels du secteur. Au point même que cela a impacté la qualité du service du tourisme marocain. Manifestement, le ministère de tutelle a l’intention de remédier à la situation. Le département de Fatim-Zahra Ammor vient, en effet, de mettre en place un programme de formation en partenariat avec l’OFPPT. Ce programme inclut trois projets complémentaires. Le premier, baptisé «Cap Excellence», porte sur la création d’un mode de gouvernance en cogestion pour une douzaine d’établissements sectoriels, avec les professionnels du secteur.

Le deuxième projet porte sur la formation de 9.000 cadres en «Middle management» à l’horizon 2026. Déjà 2.000 cadres sont en formation au titre de cette année 2023.

Le troisième projet consiste à développer et à mettre en place une offre de formation continue, avec un niveau et une exigence d’excellence.

Pour commencer, ce sont pas moins de 55 profils qui seront adressés à travers ce programme. Cela, en sachant que la nouvelle offre de formation de l’OFPPT, ayant bénéficié d’une nouvelle ingénierie depuis 2019, répond, d’ores et déjà, à 44 profils cibles avec des programmes d’actualité.

D’après les professionnels, le secteur du tourisme est un «réservoir de croissance, d’opportunités et de carrières exceptionnelles». Actuellement, le secteur génère 5% des postes d’emploi au Maroc et 10% des emplois à l’échelle mondiale. Cela d’autant plus que la formation et le renforcement du capital humain font partie des six leviers stratégiques transverses nécessaires pour soutenir la feuille de route stratégique du secteur du tourisme à l’horizon 2026.