Tamwilcom ouvre un nouveau centre d’affaires à Béni Mellal

L’institution financière Tamwilcom a inauguré, mardi à Béni Mellal, un nouveau centre d’affaires. «Tamwilcom poursuit sa politique de régionalisation et renforce sa proximité avec les partenaires financiers et les institutionnels à travers l’ouverture d’un nouveau centre d’affaires dans la ville de Béni Mellal», fait savoir l’institution dans un communiqué.

L’inauguration de cette nouvelle structure régionale porte ainsi le nombre de centres d’affaires de l’institution à neuf à travers tout le Royaume, comprenant Tanger, Oujda, Fès, Rabat, Casablanca, Béni Mellal, Marrakech, Agadir et Laâyoune, précise la même source.

L’évènement a constitué une occasion pour mettre en avant l’engagement de Tamwilcom en faveur du développement du tissu économique au niveau régional ainsi que le rôle que devra jouer la nouvelle structure en vue de faciliter l’accès des très petites et moyennes entreprises (TPME) locales au financement, stimuler l’investissement et œuvrer pour l’émergence d’une économie régionale plus forte et plus dynamique.

En marge de cette cérémonie d’ouverture du nouveau centre d’affaires de Béni Mellal, une rencontre a été organisée par Tamwilcom sous le thème «Financement des TPME : spécificités régionales et dispositifs pour stimuler la dynamique économique».

Celle-ci a été l’occasion pour les différents intervenants d’engager la réflexion sur les spécificités régionales et les besoins des TPME en termes de financement ainsi que sur les différents dispositifs financiers disponibles pour accompagner la dynamique entrepreneuriale au niveau local.