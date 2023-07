Qatar Airways relance ses vols vers et depuis Casablanca et Marrakech

Qatar Airways annonce la reprise de ses vols vers et depuis Casablanca et Marrakech, à compter du 30 juin. Réalisés à une fréquence de quatre fois par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et samedis), ces vols seront assurés par deux Boeing 787-8 dotés de 22 sièges en classe affaires et de 232 sièges en classe économique, souligne la compagnie dans un communiqué.

«En rajoutant une nouvelle fois Casablanca et Marrakech à son très large réseau de liaisons aériennes, Qatar Airways propose désormais à ses clients une connectivité de premier plan vers plus de 160 destinations à travers le monde, et ce, via le très célèbre aéroport international Hamad (HIA)», indique la même source.

«La réintroduction de nos liaisons depuis et vers Casablanca et Marrakech souligne plus que jamais notre intérêt pour le Maroc en tant que marché et destination de choix. Ces deux villes remarquables occupent une place unique au sein de notre réseau, et la réactivation de ces deux lignes témoigne de la forte demande que nous avons constatée pour ces vols», déclare Hendrik Du Preez, vice-président Afrique de Qatar Airways.

Et d’ajouter : «La Coupe du monde de la FIFA 2022 a servi de pont entre le Qatar et le Maroc, favorisant de manière encore plus poussée les synergies culturelles et économiques entre les deux pays».

Qatar Airways maintiendra sa liaison aérienne vers et depuis Casablanca durant toute la saison estivale, tandis que sa liaison saisonnière vers et depuis Marrakech se poursuivra jusqu’au 11 septembre prochain, précise la compagnie. Les passagers auront en outre la possibilité d’opter pour un vol Casablanca-Doha proposé quotidiennement en partenariat avec Royal Air Maroc, conclut le communiqué.