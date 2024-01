Hydrogène vert : Après l’Allemagne, place à l’Italie

Le gouvernement italien vient, en effet, d’autoriser des ressources spéciales pour financer une étude de faisabilité pour le transport de l’hydrogène vert depuis le Maroc via le port de Trieste, le «Corridor vert». L’hydrogène produit au Maroc sera, par la suite, transporté via un réseau de pipelines déjà existants vers d’autres pays de l’Europe centrale et orientale. Seront associés à ce projet particulièrement les pays de la Croatie et la Slovénie, ainsi que l’Allemagne et les Pays-Bas. Le Corridor vert fait partie du plan Mattéi qui concerne l’Afrique et vise à faire de l’Italie le «hub énergétique de l’Europe». Le décret du gouvernement portant ce plan a reçu le feu vert du Parlement le 11 janvier.