Espagne : Plus de 300.000 Marocains affiliés à la sécurité sociale

Le ministère espagnol du Travail, des migrations et de la sécurité sociale a rapporté que 302.934 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne jusqu’à la fin de juillet dernier. Ce qui en fait le groupe de travailleurs étrangers non communautaires qui cotise le plus. Selon les données publiées par le ministère du Travail, les Marocains restent en tête de la liste, suivis par les Colombiens (170.804) et les Vénézuéliens (145.461).

Le nombre total d’étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole a atteint 2.676.528 au cours des sept premiers mois de 2023. Parmi l’ensemble des travailleurs étrangers affiliés à la sécurité sociale en Espagne, 1.799.590 proviennent de pays non membres de l’Union européenne, tandis que 876.938 sont originaires de pays de l’Union européenne.