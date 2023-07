Equipement : Un écosystème de formation en gestation

Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, a annoncé, ce vendredi, la création d’un complexe technologique et d’un écosystème de formation dont l’objectif est «d’accéder à l’autonomie stratégique et à la maîtrise complète des compétences techniques du Royaume sur les secteurs de l’eau, du BTP, des infrastructures routières, des ports et de la météorologie ».

Présentant le Plan d’actions prioritaires (PAP), visant l’amélioration de l’expertise nationale au service du développement social et économique du pays, le responsable gouvernemental a indiqué que «l’Etat doit être le référent technique pour que notre souveraineté technologique nationale soit préservée et renforcée».

Il est à retenir, par ailleurs, que parmi les objectifs du PAP figurent le renforcement des formations de haut niveau au sein de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) tendant à attirer les meilleurs étudiants et les futurs ingénieurs, ainsi que l’activation des formations en alternance (école-milieu professionnel) au sein de l’Institut Spécialisé des Travaux Publics (ISTP).

Ce plan ambitionne, aussi, le développement de nouvelles spécialisations en phase avec les nouveaux besoins du pays. Le PAP tend également à évaluer les performances des collaborateurs du ministère sous l’angle de l’expertise et mettre en place des compléments de formation et un coaching idoine pour y parvenir.

De même que l’accent est mis sur l’importance de s’appuyer sur des experts pour apporter le soutien et l’assistance techniques nécessaires aux responsables du département en vue d’améliorer leurs performances.

Outre ces aspects, Nizar Baraka a également annoncé la création de comités scientifiques pour valoriser la vitalité de la recherche appliquée du ministère dans les forums spécialisés internationaux et les publications scientifiques.

Par ailleurs, le PAP retient l’organisation d’une filière technique au sein du ministère qui serait de nature à permettre d’établir des normes d’accès aux différents niveaux, et ce en créant un système incitatif lié à l’expertise en parallèle de la voie administrative.