CDG prévoyance : Paiement anticipé des pensions, rentes et aides servis par la CNRA et le RCAR à l’occasion de Aïd El Adha

La Caisse de dépôt et de gestion, à travers sa branche Epargne-Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), vient d’informer ses bénéficiaires qu’à l’occasion de Aïd El Adha, le paiement des pensions des régimes de retraites, des rentes des fonds de solidarité et des aides afférentes à l’échéance de juillet 2023 sera effectué de manière anticipée et ce, à partir du 20 Juin 2023.