Rétro 2023 : L’attachement constant du Maroc à l’action africaine commune réitéré

Le Groupe des Amis sur les défis croisés des changements climatiques et de l’Agenda Femmes, Paix, et Sécurité qui a été lancé “permettra à des hauts responsables de différents bords d’accompagner cet exercice pour que le nexus Femme, Paix et Changement climatique puisse être un élément présent dans toutes nos interactions et à tous les niveaux”, a souligné M. Bourita, lors de cet évènement de haut niveau qui a été marqué par la participation des ministres des Affaires étrangères des Etats Africains et de pays européens, la Vice-Présidente de la Commission de l’Union africaine, les Commissaires de l’Union africaine, les partenaires internationaux, Organisations internationales, ONU Femmes et la société civile.

Le 36eme Sommet a été également marqué par la présentation du rapport annuel sur les activités de l’Union africaine (UA) et ses organes pour la période janvier-décembre 2022 qui a consacré la présence forte et la place de choix du Royaume au sein de l’organisation continentale.

Cité 21 fois dans le rapport des activités de l’UA, le Maroc sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, est très actif au sein de l’organisation panafricaine et présent dans plusieurs rapports de l’Union.

Cette présence forte du Maroc vient couronner le travail constructif accompli par le Royaume qui est présent dans les différents organes de l’organisation panafricaine à l’image du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA, le Maroc étant à son second mandat de trois années après celui de 2018-2020 où il a contribué activement pour l’amélioration des méthodes de travail et l’instauration des bonnes pratiques dans cet organe décisionnel de l’Union.

Confirmant la confiance placée en le Maroc par les Etats membres de l’UA, le Royaume assure la présidence du Sous-Comité des affaires économiques du Comité des Représentants permanent de l’UA.

Le Maroc assure également la première vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l’Intégration de l’Union Africaine pour la période 2021-2023.

Le Royaume s’était vu confier la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources minières de l’Union et la première vice-présidence du Comité technique spécialisé sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation.

Le Maroc avait aussi siégé au tribunal administratif de l’UA avec une Magistrate.