Reconstruction post-séisme : Soutien financier du Royaume-Uni et des Pays-Bas

Le Royaume-Uni et les Pays-Bas se joignent aux efforts de reconstruction des zones touchées par le séisme d’Al Haouz. Ce vendredi 13 octobre, le ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud et les Nations unies, Lord Tariq Ahmad, a annoncé jusqu’à 1,45 million de livres sterling, soit plus de 18 millions de dirhams pour soutenir la reconstruction.

Ce nouveau financement contribuera à répondre aux besoins immédiats et à soutenir le développement à plus long terme des communautés les plus touchées, conformément au plan quinquennal de redressement du Maroc, indique un communiqué du gouvernement du Royaume-Uni.

En plus du soutien aux services de santé et aux abris, cela élargira la collaboration avec les agriculteurs et les coopératives pour commercialiser des produits agricoles locaux de haute qualité, tout en protégeant la biodiversité locale, ajoute la même source.

«Le partenariat Royaume-Uni-Maroc est florissant et nous sommes prêts à apporter un soutien supplémentaire», a souligné à cet égard Lord Tariq Ahmad.

«En voyant par moi-même comment le peuple marocain s’est remis sur pied après le tremblement de terre dévastateur du mois dernier, je suis plein d’admiration pour sa force et sa résilience», a de son côté déclaré Jeremy Hunt, chancelier de l’Échiquier, présent à Marrakech pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Les Pays-Bas ont également annoncé un soutien financier pour contribuer aux efforts de reconstruction consentis par le Maroc dans les régions sinistrées. En visite à Marrakech où elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement, Liesje Shreinemacher, a annoncé le soutien de son pays au Maroc à travers un fonds d’investissement de 50 millions d’euros (près de 540 millions de dirhams), géré par Invest International. Il s’agit d’une agence détenue par l’État néerlandais, spécialisée dans le financement de projets d’infrastructure publique dans les pays émergents et en développement.

Selon la ministre, ce fond est destiné aux projets de reconstruction suite au séisme, et plus précisément aux initiatives liées à l’eau. «Les entreprises néerlandaises sont encouragées à contribuer à travers leur expertise», a-t-elle souligné.