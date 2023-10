Rapatriement d’une fillette marocaine ayant séjourné avec sa mère incarcérée en Irak

La fillette marocaine (R.M), qui séjournait avec sa mère incarcérée dans une prison irakienne, a été rapatriée, lundi matin au Maroc, a indiqué la délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH).

Cette initiative humanitaire ayant permis le transfèrement de la fillette hors de la prison et son rapatriement au Maroc répond au souhait de sa famille et avec l’accord de sa mère, la finalité suprême étant de lui permettre de grandir dans un environnement sain et des conditions appropriées, a précisé la DIDH dans un communiqué.

Au cours de son voyage, la fillette a été accompagnée de sa tante (A.A) et d’une assistante sociale, a ajouté la même source.

La DIDH a exprimé, à cette occasion, ses sincères remerciements aux autorités irakiennes pour leurs efforts en vue de mener à bien cette initiative humanitaire.

Les autorités marocaines ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’intérêt de la fillette (R.M.), en lui assurant un accompagnement psychologique, social et éducatif et en veillant à son intégration aussi bien dans son nouvel environnement qu’en milieu éducatif, a souligné la DIDH.