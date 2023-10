Province d’Al Haouz : opération d’établissement et de renouvellement de la CNIE au profit des victimes du séisme

Menée par la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN), en coordination avec les autorités locales, cette opération intervient en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à apporter l’aide et le soutien nécessaires aux personnes touchées par le séisme.

Elle s’inscrit aussi dans le cadre de l’approche de proximité prônée par la DGSN tout en illustrant clairement la mobilisation constante de cette Institution citoyenne pour prêter main forte aux personnes victimes de cette catastrophe naturelle.

A la commune d’Amghrass comme à la commune de Moulay Brahim à titre d’exemple, la DGSN n’a pas lésiné sur les moyens pour que les personnes ciblées par cette initiative puissent accomplir les procédures liées à leurs documents d’identité dans d’excellentes conditions.

Cette initiative vise de même, le rapprochement des services d’enregistrement des données identitaires des populations sinistrées ayant perdu leurs documents d’identité à la suite de ce séisme ou celles, dont les documents identitaires sont arrivés à expiration. Elle s’étend également aux personnes désireuses d’obtenir leur CNIE pour la première fois.

Dans ce cadre, il a été procédé au niveau de cette province à la mobilisation des ressources humaines nécessaires ainsi que de 3 unités mobiles d’enregistrement des données identitaires relevant de la préfecture de police de Marrakech. La finalité étant de parvenir à couvrir un grand nombre de douars relevant d’Al Haouz et donc, de cibler le maximum de citoyens touchés par le séisme.

A noter que cette campagne sera suivie d’une large opération de remise des CNIE à leurs récipiendaires.

Dans une déclaration à la MAP, le Commissaire de Police, Abdelaaziz Oukhattar, Chef du Service Préfectoral de Documentation et Titres Identitaires à la Préfecture de Police de Marrakech, a rappelé que cette opération, supervisée et encadrée directement par le préfet de police et son cabinet préfectoral, et qui cible plusieurs zones parmi les plus touchées par le séisme à Al Haouz, s’insère dans le cadre d’une large campagne visant l’établissement des CNIE, au profit des populations des provinces de Chichaoua et d’Al Haouz ainsi que de la préfecture de Marrakech.

Dans ce sillage, il a fait état de la mobilisation de 3 unités mobiles d’enregistrement des données identitaires pour l’établissement de CINE au profit des populations des zones touchées par le séisme à Al Haouz, notant que dans le cadre de cette opération, les postulants parmi les populations touchées par le séisme sont exonérés des droits de timbre et ce, en signe de solidarité et d’aide.

M. Oukhattar a indiqué, dans ce sens, que la DGSN a offert une série de facilités pour que cette opération se déroule dans d’excellentes conditions, citant à titre d’exemple, la prise de photos au profit des personnes ciblées qui se fait au sein de ces unités mobiles, outre l’octroi des documents nécessaires sur place, en coordination avec les autorités locales.

Des bénéficiaires de cette opération ont été unanimes à exprimer leur gratitude à la DGSN pour cette opération qui leur a permis d’obtenir leurs cartes d’identité nationale à titre gracieux dans le cadre de l’approche de proximité prônée par cette administration citoyenne.

Ils ont également fait part de leurs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les personnes affectées par le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz et d’autres régions du Royaume.