Post-séisme : lancement d’une plateforme digitale de soutien financier aux établissements touristiques sinistrés

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a annoncé, mercredi, le lancement d’une plateforme digitale de soutien financier aux établissements d’hébergement touristique classés, affectés par le séisme d’Al-Haouz.

“En réponse aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dans le cadre du programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d’Al Haouz, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire annonce le lancement de la plateforme digitale https://smit.gov.ma/nos-ami“, a indiqué le ministère dans un communiqué.

À ce jour, 667 établissements d’hébergement touristique classés ont déjà été visités et expertisés, pour déterminer l’étendue des dommages et établir les plans de remise à niveau spécifiques, a ajouté la même source.

Pour les établissements gravement impactés, la subvention peut atteindre jusqu’à 2 millions de dirhams, tandis que pour ceux ayant subi des dommages légers, la subvention maximale est de 500.000 dirhams. Ce soutien financier permettra aux établissements impactés de réaliser les travaux de remise à niveau dans les meilleurs délais.

Cité par le communiqué, la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : “Le tourisme constitue une source de revenus importante dans les régions impactées par le séisme. Il est donc impératif d’entreprendre rapidement la réparation ou la reconstruction des établissements touristiques”.

“Au sein du ministère du Tourisme, nous nous engageons à débloquer la moitié de la subvention dès la réception des dossiers complets. Le reste de la subvention sera accordé une fois les travaux achevés. Nous sommes pleinement mobilisés pour mener à bien cette initiative, afin que les établissements d’hébergement touristique puissent tirer rapidement profit de l’essor actuel du tourisme dans notre pays”, a-t-elle poursuivi.

Au-delà du programme de reconstruction, il est également prévu le lancement de plus de 150 projets générateurs d’emplois pour accélérer le développement socio-économique de la région, a rappelé le ministère.