Personnes en situation de handicap: Hayar présente son plan d’action au Parlement

S’exprimant lors d’une table ronde sur “l’intégration des questions des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, dans les programmes de développement local comme approche pour la justice territoriale”, organisée à l’initiative de l’équipe de l’Union marocaine du travail à la Chambre des conseillers, Mme Hayar a souligné que le développement durable ne peut être réalisable sans l’adoption d’une approche basée sur l’égalité entre hommes et femmes, en impliquant les femmes dans le processus de développement, en intégrant socialement et économiquement les groupes vulnérables et en encourageant l’innovation.

Concernant l’intégration des questions liées aux femmes au sein des programmes de développement local, la ministre a indiqué que son département a adopté une approche participative et territoriale dans l’élaboration du troisième plan gouvernemental de l’égalité 2023-2026 et son cadre stratégique pour l’égalité et l’équité à l’horizon 2035, qui a pour objectif d’activer l’égalité et de promouvoir l’équité à travers des programmes sectoriels, dotés de budgets et d’indicateurs spécifiques.

Dans ce sens, elle a fait savoir que ce plan gouvernemental repose sur trois axes majeurs, à savoir, “l’autonomisation et l’entrepreneuriat” pour renforcer l’activité économique et la participation politique des femmes, ainsi que leur accès aux postes de décision et “la protection et le bien-être” visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et le mariage des mineures, tout en appuyant et protégeant toutes les victimes de violence et en mettant en place un système contre la violence.

Quant au troisième axe, a-t-elle poursuivi, il concerne “les droits et les valeurs”, à travers une mobilisation collective dans tous les domaines, pour bâtir une société exempte de toutes formes de discrimination et de stéréotypes négatifs à l’égard des femmes.

Dans le même sillage, Mme Hayar a relevé que le programme “Jisr pour l’autonomisation et le leadership”, lancé par le ministère en partenariat avec différents acteurs locaux, cible 3.000 femmes souhaitant créer un projet de développement social et économique au niveau de chaque région, avec un total de 36.000 femmes à l’échelle nationale, y compris les femmes en situation de handicap, les jeunes filles et les femmes en difficulté, notant que le coût global de ce programme s’élève à environ 322 MDH, avec une contribution du ministère à hauteur de 140,5 MDH.

S’agissant de la promotion des droits des personnes en situation de handicap, la ministre a affirmé qu’un nouveau système d’évaluation des handicaps sera mis en place, ce qui servira de référence principale pour la délivrance de la carte spéciale destinée aux personnes en situation de handicap, soulignant l’importance de l’accélération de la transition numérique, à travers une série de mesures et de services, notamment la plateforme numérique “Khadamaty” et le programme national de qualification des professionnels de la prise en charge des personnes autistes, “Raafiq +”.

Par la même occasion, elle a indiqué que le programme de soutien à la scolarisation des enfants en situation de handicap, constitue l’un des programmes de développement les plus importants, ajoutant qu’en 2022, ce programme a offert des services éducatifs, de réhabilitation et paramédicaux, dans les différents centres et établissements destinés à plus de 21.000 enfants en situation de handicap.

Elle a également fait savoir qu’un accord-cadre de partenariat a été signé avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, au sujet de la lutte contre l’abandon scolaire chez les enfants à besoins spécifiques, ainsi qu’un accord-cadre de partenariat et de coopération dans le domaine de l’éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap.

Dans la même lignée, Mme Hayar a souligné que le ministère œuvrera pour la mise en œuvre du programme national “Villes accessibles”, eu égard à son importance pour renforcer l’accès des personnes en situation de handicap à divers services, et ce à travers le suivi de la mise en œuvre au niveau local des accords de partenariat conclus avec 22 collectivités territoriales, dans le but d’améliorer et de développer l’accessibilité des personnes en situation de handicap dans différentes régions et de garantir leur participation à la vie publique.