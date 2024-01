Pepsi Maroc : Nouveau partenaire du football marocain

Dans une démarche stratégique, Pepsi Maroc a annoncé ce 31 janvier un partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Cette collaboration marque un tournant dans l’engagement de Pepsi à soutenir le sport, notamment le football marocain, reconnu pour son excellence et son esprit compétitif sur la scène internationale.

Salahaddine Mouaddib, directeur général de Varun Beverages Morocco, embouteilleur de Pepsi au Maroc, exprime sa fierté : « Nous sommes extrêmement heureux et fiers d’annoncer que Pepsi au Maroc devient sponsor officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football. Ce partenariat historique marque une étape clé dans notre engagement à soutenir le sport marocain, une discipline qui continue de faire honneur à notre pays sur la scène internationale. À travers ce soutien, nous espérons contribuer au développement et au rayonnement du football marocain, qui est une source d’inspiration et de fierté nationale. C’est une première pour Pepsi Maroc, et nous sommes impatients de faire partie de cette belle aventure, en accompagnant les talents marocains vers de nouveaux sommets de succès. »

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie globale de PepsiCo, visant à renforcer sa présence au Maroc et à se rapprocher davantage de ses consommateurs marocains. En s’associant avec la FRMF, Pepsi Maroc démontre son engagement à être un acteur majeur dans la promotion du sport et de la culture, deux domaines au cœur de son identité de marque.

La collaboration entre Pepsi et la FRMF n’est pas seulement une reconnaissance de la qualité du football marocain mais aussi une opportunité d’élever le niveau du jeu au Maroc. Elle promet de créer des opportunités nouvelles pour les générations actuelles et futures, offrant une plateforme pour que les talents marocains brillent tant sur le plan national qu’international.

Ce partenariat est une étape significative pour Pepsi dans sa mission de soutien aux initiatives sportives globales. Après des engagements réussis dans des événements sportifs mondiaux tels que la Champions League, Pepsi est désormais prête à apporter son soutien au football marocain, une fierté nationale. Nous sommes impatients de contribuer au développement continu du football au Maroc et de voir comment notre collaboration apportera de nouvelles opportunités et inspirera les générations actuelles et futures.