Oum Er Rbia : Les retenues des barrages s’élèvent à 215 millions m3

Les retenues des principaux barrages gérés par l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia (ABHOER) ont atteint, à ce jour, 215 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 4,4%, selon les données de l’Abhoer.



Ce niveau est inférieur à celui enregistré à la même date de l’année 2023 au cours de laquelle les retenues de ces ouvrages ont été évaluées à 414 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de près de 8.4%.



Dans le détail, le barrage Bin El Ouidane affiche des retenues atteignant 63 millions de mètres cubes et un taux de remplissage de 5,2%. Au 09 janvier de l’année écoulée, les retenues de ce barrage s’élevaient à 138 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 11,4%.



Le Barrage Ahmed El Hansali affiche, de son côté, des réserves de l’ordre de 35 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 5,2 % contre 12,9 % à la même date de l’année dernière (86 millions de m3).



Le taux de remplissage du barrage Hassan 1er se chiffre à 17,7 % soit une retenue de 42 millions de mètres cubes alors que celui de Moulay Youssef s’établit à 33,8 % avec un volume de réserves de 48 millions de mètres cubes.



Il est à rappeler que deux grands barrages seront construits dans la région Beni Mellal Khénifra, celui de Tioughza d’une retenue de 160 millions de mètres cubes (province d’Azilal) et de Taghzirt d’une retenue de 85 millions de mètres cubes (province de Béni-Mellal).



A cela s’ajoutent des petits barrages qui seront réalisés dans 61 sites inventoriés dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.