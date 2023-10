OFPPT : Une offre de 410.000 places pédagogiques

Cette carte de formation connait une évolution modérée des effectifs en vue d’assurer la formation des stagiaires selon les normes de qualité requises, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des finances.

«Les travaux d’ingénierie de formation, initiés dès 2019, visent à mettre en place, à partir de la rentrée 2023-2024, 146 nouveaux cursus qui s’ajouteront aux 301 déjà disponibles.

L’aboutissement de tous ces projets permettra bien entendu de soutenir le développement du dispositif de formation et de rehausser la qualité de ses prestations», fait savoir la même source.

Le rapport révèle aussi que le total du budget de l’OFPPT, au titre 2023, affiche une progression de 9,3% à 5,33 milliards de dirhams (MMDH), dont 1,65 MMDH pour le programme d’investissement (1,23 MMDH pour les Cités des métiers et des compétences (CMC) et 420 millions de dirhams (MDH) propres à l’Office).

Les réalisations de ce budget ont atteint 623 MDH à fin juin dernier, fait savoir la même source.

Concernant les subventions de l’État, elles sont prévues à 1,71 MMDH, dont 815 MDH pour le programme des CMC, alors que les recettes prévisionnelles de la taxe professionnelle de la formation se chiffrent à près de 3,1 MMDH.

Les prévisions triennales du programme d’investissement s’élèvent, quant à elles, à 1,05 MMDH en 2024, à 867 MDH en 2025 et à 527 MDH en 2026.

À fin juin 2023, les engagements au titre du programme des CMC ont atteint plus de 4,04 MMDH, représentant 79% du coût total de ce programme (5,1 MMDH, y compris le foncier), et les paiements effectués sont de 2,35 MMDH. En parallèle au chantier des CMC, l’OFPPT poursuit la réalisation du programme de mise à niveau intégrée du dispositif de formation, qui englobe à la fois les espaces pédagogiques, l’offre de formation, le capital humain et le processus de gestion et qui est adossé au projet d’excellence opérationnelle (processus, outils de gestion, pilotage de la performance par les résultats…).