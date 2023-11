Nouaceur : les jeunes de la province sensibilisés aux métiers de l’aéronautique

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, la province de Nouaceur, Boeing et le GIMAS ont organisé, en partenariat avec Royale Air Maroc, le 10 novembre 2023, à Casablanca, la 2ème édition de la journée de sensibilisation au potentiel de l’industrie aéronautique nationale et aux opportunités de carrière qu’elle offre, au profit des élèves, des collégiens et des lycéens de la province de Nouaceur.