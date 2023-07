Nada Biaz, DG ISCAE : «Nous avons mis les bases d’une stratégie visionnaire»

Fort d’un héritage de 50 ans dans la formation des cadres et dirigeants, l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) a entrepris une étape de transformation ambitieuse.

Les plans ISCAE 2020 et CAP 2023 ont jeté les bases d’une stratégie de développement axée sur l’équilibre local-global, la valorisation du capital immatériel et des plans d’action immédiats. Explications de la directrice générale du groupe.

Quels sont les jalons de la transformation stratégique entreprise par le groupe au cours de ces dernières années ?

Le Groupe a parcouru un chemin remarquable ces 8 dernières années, riche d’un héritage de 50 ans d’excellence et de contribution à la formation de milliers de managers, leaders et entrepreneurs dans différents domaines des secteurs public et privé. En effet, dans le cadre des deux derniers plans de développement ISCAE 2020 et CAP 2023, nous nous sommes lancés dans une étape de transformation posant les jalons d’une stratégie de développement pérenne, basée sur trois impératifs incontournables : l’équilibre entre le local et le global, la valorisation du capital immatériel comme principal levier de développement et des plans d’action avec implémentation immédiate.

Ces impératifs se sont traduits à travers trois axes stratégiques. Le premier concerne le renforcement du positionnement qualitatif du Groupe à travers la sélectivité par le mérite, l’exigence pédagogique, l’orientation vers les «Humanités», l’approche «Service», la culture de la conformité. Le deuxième porte sur la réinvention de l’immersion internationale, à travers les accréditations internationales et la carte Afrique. Enfin, le troisième axe tourne autour de l’impact à 360°, intégrant cycles académiques, formation continue et contribution intellectuelle.

Sur le plan pédagogique, quelles sont les principales réalisations ?

En 2018, nous avons créé et lancé le programme de formation en gestion intitulé «Licence en Gestion». Parallèlement, nous avons révisé les programmes de notre école de commerce «Grande École» afin de prendre en compte les exigences changeantes du marché et les standards internationaux. Depuis 2021, nous avons ouvert également des passerelles permettant de diversifier les profils et les voies d’accès à nos différents programmes au sein du Groupe ISCAE. Entre 2016 et 2023, nous avons augmenté l’effectif de nos cycles académiques de plus de 52%.

Nous avons dynamisé nos services de scolarité et de «Carrière et entreprise» dans le but d’offrir un suivi personnalisé. Cela inclut l’organisation du forum national majeur appelé «Carrefour du Manager», ouvert à tous les étudiants marocains ainsi qu’aux étudiants d’autres pays africains, tant au Maroc qu’à l’étranger. Sur le volet formation continue, nous avons développé un portefeuille comprenant une vingtaine de programmes de formation. L’accréditation n’est pas en reste, puisqu’en 2017, nous avons obtenu l’accréditation internationale AMBA, et en 2020, nous avons réussi à la renouveler pour une durée de 5 ans. C’est un accomplissement remarquable, étant donné que seulement 4% des écoles de commerce dans le monde parviennent à l’obtenir.

Qu’en est-il du transfert du savoir et du développement de la R&D?

Notre institution a réalisé des avancées significatives tant sur le plan national qu’international. Au niveau international, nous avons opéré un repositionnement quantitatif en augmentant le nombre de nos partenaires, lequel a doublé depuis 2015. Nous avons également renforcé notre positionnement qualitatif en montant en gamme et en cherchant à obtenir la triple accréditation internationale. Cette reconnaissance est soutenue par notre présence active dans les «International Advisory Boards» de prestigieuses écoles de commerce internationales, telles que l’ESCP et NEOMA. Nous avons apporté une contribution intellectuelle significative en organisant plusieurs événements scientifiques de grande envergure. Parmi ces événements, nous avons organisé six éditions de doctoriales, sept colloques scientifiques internationaux, et nous avons publié neuf numéros de notre revue de recherche, la Revue Marocaine des Sciences de Management. De plus, nous avons produit 44 cahiers de recherche et plus de 200 articles et communications, démontrant ainsi notre engagement envers la recherche et le partage des connaissances.

À quel point avez-vous progressé dans la transformation digitale ?

Conformément au schéma directeur engagé depuis 2015, le Groupe a privilégié 4 axes pour sa transformation digitale, à savoir la gestion numérique de la scolarité, la mise en place d’une plateforme pédagogique numérique, qui a d’ailleurs permis la continuité des enseignements à distance pendant la pandémie, la digitalisation des fonctions «Support» et le dernier concerne le développement de la communication numérique et interactive, notamment à travers la refonte du site web, la dynamisation de la présence sur les réseaux sociaux et la numérisation du bulletin de liaison [email protected], de la Newsletter en anglais et de la revue de recherche RMSM.

Au niveau du Groupe ISCAE, nous sommes convaincus à ce stade que la présence physique demeure un facteur de sociabilisation et d’interaction important. L’expérience «Campus» reste irremplaçable et tend à s’enrichir par la prise d’initiatives des étudiants dans l’organisation d’activités associatives et para-universitaires de plus en plus attendues. L’appétence pour le contact physique semble paradoxalement forte. Ainsi, sur le plan pédagogique, l’incontournable digitalisation rentre dans le cadre de l’adaptation et de la diversification des modes d’apprentissage et d’autonomisation de l’apprenant. C’est également une préparation aux exigences du monde professionnel et de l’évolution des modes de travail et de vie sociale et personnelle à l’ère de l’intelligence artificielle.

Comment a évolué l’organisation interne de votre institut ?

En ce qui concerne l’organisation et les ressources humaines, nous avons accompli des avancées significatives. Depuis 2016, nous avons validé et déployé un nouvel organigramme, ce qui a permis d’optimiser notre structure organisationnelle. De plus, à partir de 2022, nous avons également établi un statut clair pour notre personnel administratif et technique, ce qui contribue à améliorer l’efficacité et le bien-être de notre équipe. Ces réalisations témoignent de notre engagement envers l’excellence académique, la recherche et le développement de notre institution.