Formation digitale : Oracle ouvre sa plateforme d’apprentissage aux étudiants et profs marocains

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, et le directeur général Afrique du Nord de la Société Oracle, El Houssine Oucouc, ont procédé, ce lundi à Rabat, à la signature d’un mémorandum d’entente pour le développement des compétences dans différents domaines et technologies numériques émergentes en lien avec l’expertise d’Oracle.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation à l’horizon 2030 (PACTE ESRI 2030), notamment dans son volet relatif à la création et au déploiement des Centres «Code 212» au sein des universités marocaines.

Il s’inscrit également dans la vision du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’Administration d’augmenter le nombre de compétences et de talents formés dans les métiers du digital, afin d’accompagner la transition numérique engagée par notre pays pour devenir un véritable producteur de solutions digitales et de répondre aux besoins des investisseurs nationaux et internationaux.

À travers cette convention tripartite, les professeurs et étudiants auront un accès gratuit et illimité à des parcours de formation, des ressources d’apprentissage et des logiciels dans différents domaines et technologies numériques en lien avec l’expertise d’Oracle.

En outre, elle proposera aux étudiants dans les filières digitales des certifications professionnelles d’Oracle dans des technologies à forte demande sur le marché de l’emploi, améliorant ainsi leurs perspectives de carrière. Ces certifications seront également ouvertes aux étudiants d’autres filières, leur permettant d’acquérir les doubles compétences et de renforcer leur employabilité.

À l’heure où les universités marocaines sont engagées à tirer profit des innovations technologiques pour améliorer l’expérience éducative des étudiants et promouvoir leur réussite, ce programme de partenariat va permettre de contribuer à l’essor des métiers du numérique et donc de renforcer davantage la compétitivité et l’attractivité du Maroc sur la scène internationale, encourager les investissements et dynamiser l’économie nationale.

Pour rappel, Oracle est l’un des plus grands éditeurs de logiciels au monde avec plus de 150.000 employés et des revenus annuels de plus de 40 milliards de dollars. Oracle a formé, depuis plus de trente ans au sein d’Oracle Academy, des milliers de professionnels à travers le monde.