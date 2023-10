Mercure de La Vie éco : Younes Sekkouri, Ghita Mezzour et El Hassan Daki

Younes Sekkouri

Le ministère de l’Emploi aurait pu faire la différence entre une augmentation en deux tranches et deux hausses successives du SMIG. Résultat, les salariés doivent encore attendre.

Ghita Mezzour

Pour la ministre de la Transition numérique, un évènement comme GITEX Dubaï est un moment idéal pour exposer sa stratégie de digitalisation et tenter d’attirer de nouveaux investissements.

El Hassan Daki

À la présidence du ministère public, on ne jure plus que par l’IA et la data. Il en faut des moyens de technologie très avancée pour traquer les crimes financiers et le blanchiment d’argent.