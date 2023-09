Mercure de La Vie éco : Abdelilah Benkirane, Nizar Baraka et Chakib Benmoussa

Abdelilah Benkirane

Réforme du Code pénal, châtiment divin et séisme. Il n’y a que le patron du PJD pour les réunir dans une seule et même phrase. Les islamistes ont atteint le fond et continuent de creuser.

Nizar Baraka

Après la réouverture des routes touchées par le séisme, l’Équipement est sur le front de la reconstruction en se chargeant du déblaiement des décombres et de la viabilisation des terrains.