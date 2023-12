Maroc-UK, au-delà de la tomate

Les deux Royaumes sont prêts pour la signature d’un accord bien plus élargi et plus stratégique que celui de post-Brexit. Dans les médias anglais, on évoque un «accord majeur» à la fois commercial et sécuritaire qui va être paraphé au début de 2024 et qui pourrait ouvrir d’énormes opportunités à l’ensemble du continent africain. En même temps, la Grande-Bretagne voit désormais en le Maroc avec lequel ses échanges ont doublé depuis le Brexit, «la porte d’entrée vers l’Afrique».

De même que le Royaume est considéré comme l’un des pays (sinon le pays) les plus stables de la région et, en tant que monarchie, il offre des similitudes avec le Royaume-Uni. Pour plusieurs analystes, ce nouvel accord, en plus de renforcer la dimension atlantique du Royaume, offre la possibilité de conclure des partenariats avec le Maroc en matière de l’industrie de défense et surtout un très probable changement de la position du Royaume-Uni sur la question du Sahara.