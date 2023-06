Maroc-Israël : Nadia Fettah reçoit une délégation de l’«Abraham Accords Peace Institute»   

La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a reçu récemment le président et directeur exécutif de l’«Abraham Accords Peace Institute», Robert Greenway, et l’ex-ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc, David Fischer.

Lors de cette rencontre, la ministre a salué le dynamisme des relations de coopération économique entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, illustré, notamment, par l’évolution significative des échanges commerciaux et des flux d’investissement entre les deux pays au cours des deux dernières années.

La ministre a également souligné le potentiel de coopération économique considérable qui reste à concrétiser entre les deux pays, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de l’eau.

De son côté, M. Greenway a fait part de l’engagement de son Institution à faciliter le développement des relations de coopération entre le Royaume et l’État d’Israël dans les domaines d’intérêt commun, à travers une approche globale qui vise le renforcement des liens institutionnels et le développement des échanges économiques.