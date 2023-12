Dakhla Gateway of Africa, Gazoduc Maroc-Nigéria, ports de Dakhla Atlantique et Nador West Med, TGV, Aéroports… si la Chine a rétabli, il y a quelques années, sa «Route de la Soie», le Maroc et en train de rouvrir sa «Route du sel et de l’or». Lors de son dernier discours du Trône, le Souverain, tout…