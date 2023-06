Marhaba 2023 : Affluence record en vue avant l’Aïd

Ça va être le grand rush du côté des passages frontaliers, particulièrement dans le nord du Royaume, à la veille de Aïd Al Adha. En effet, avec la fête, ils seront certainement très nombreux les Marocains résidant à l’étranger, en provenance d’Europe particulièrement, à affluer massivement à rentrer au pays. Objectif, passer la fête parmi les leurs. Du coup, ce sont les rotations qui devront être démultipliées, à partir du 15 juin courant. La mobilisation est à son comble, à tous les niveaux, pour recevoir dans les meilleures conditions nos MRE.

Les transporteurs maritimes, qui opèrent entre les deux rives de la Méditerranée, s’y préparent déjà en anticipation d’une affluence qui pourrait atteindre des records à l’occasion, et ce en programmant des rotations supplémentaires, informe le quotidien Al Ahdath.

Or, c’est justement en prévision de cette affluence que la flotte maritime déployée a été renforcée pour atteindre une capacité quotidienne de transport d’environ 40.000 passagers et 10.000 véhicules. C’est aussi la raison pour laquelle «Marhaba 2023» a été lancée, en début du mois, soit quelques jours avant la date habituelle du 15 juin. Car, il s’agissait de se préparer d’avance pour assurer la fluidité nécessaire du trafic, notamment au niveau de Tanger Med Passagers (TMP).

D’ailleurs, les responsables du port avaient indiqué que la structure portuaire est fin prête pour accueillir les Marocains du Monde et qu’une enveloppe de 80 millions de dirhams a été allouée à l’amélioration des infrastructures et des services fournis aux voyageurs.

Il est à noter, en outre, qu’au cours de la saison estivale de l’année dernière (du 15 juin au 15 septembre), TMP avait accueilli plus de 1.350.000 voyageurs et plus de 342.000 véhicules. Soit, respectivement, 59% et 64% du trafic global de l’ensemble des ports marocains. La saison dans son ensemble a enregistré l’arrivée de plus de 3 millions des MRE, dont plus de 1.600.000 par voie maritime et plus de 1.470.000 par voie aérienne.

Par ailleurs, tous les intervenants, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, sont mobilisés pour réussir l’opération d’accueil et d’accompagnement des MRE dans les différentes étapes de leur voyage au Maroc.

Pour rappel, un effectif de 1.400 personnes, composé des équipes de la Fondation, des assistantes sociales, des médecins, des cadres médicaux et autres volontaires, sont à pied d’œuvre au service des voyageurs. Aussi, la Fondation a activé un dispositif d’accueil global autant au Maroc qu’à l’étranger, 18 espaces dans plusieurs villes du Royaume et 6 Espaces Marhaba au niveau des ports européens. Lesquels sont opérationnels jusqu’à la fin de l’opération le 15 septembre prochain.