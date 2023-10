Marhaba 2023 : 2,84 millions de passagers ont transité par les ports marocains

Un total de 2,84 millions de passagers et 642.000 véhicules ont transité, dans les deux sens, par les ports marocains, dans le cadre de l’opération Marhaba 2023 (5 juin-15 septembre), a indiqué, le ministre du Transport et de la logistique.

Il s’agit d’une augmentation de 23% pour les passagers et de 20% pour les véhicules par rapport à Marhaba 2022, a souligné Abdeljalil dans une allocution lors d’une réunion consacrée à l’évaluation de l’opération du transport maritime menée par le ministère cet été.

Dans le détail, le ministère a mobilisé 32 navires relevant de 9 compagnies sur l’ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains à ceux espagnols, français et italiens, afin d’assurer 538 voyages hebdomadaires, d’une capacité maximale de 500.000 passagers et 136.000 véhicules.

Le ministre a souligné que toutes les mesures prises par son département et les principaux acteurs, notamment les autorités portuaires, les compagnies maritimes et d’autres parties prenantes, ont contribué amplement au succès de l’opération de transit, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, en termes de confort, de qualité et de sécurité.

Il a, à cet égard, relevé que le Royaume a accumulé une riche expérience dans l’organisation de l’opération Marhaba depuis son lancement par le Roi Mohammed VI, en 2001, à l’occasion du 48ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Et ce dans le cadre d’une politique royale intégrée et coordonnée visant à mobiliser tous les secteurs concernés en faveur des Marocains du monde, et tenant en compte les aspects diplomatiques, économiques, sociaux et culturels.